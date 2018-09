López: "Mis compañeros se han puesto nerviosos, pero les he tranquilizado"

Luintra , 5 sep .- El colombiano Miguel Ángel López (Astana) desveló que sus compañeros de equipo se "pusieron nerviosos" cuando una avería mecánica le hizo perder un minuto y medio durante la etapa con final en Luintra, pero que les pidió que se "tranquilizaran" y solucionaron la situación.

"Iba con muy buenas sensaciones, pero me he tenido que parar para ver si solucionaba la vería, pero no me ha sido posible", explicó.

"Los compañeros entonces se han puesto nerviosos -continuó- y yo les he tranquilizado. Les he dicho que había terreno para volver al grupo de los mejores, se han serenado y lo hemos solucionado todo con tranquilidad", añadió.

López, que entró en meta sin perder tiempo con los mejores, es séptimo en la general, a 27 segundos del líder Simon Yates (Mitchelton-Scott).