Justicia marroquí trató casi 6.000 casos de violencia contra niños en 2017

Rabat, 5 sep (EFE).- Los tribunales marroquíes trataron un total de 5.980 casos de violencia contra los menores de edad en un solo año (2017), informó hoy Unicef en un comunicado, en el que lamenta la falta en Marruecos de mecanismos de protección a la infancia.

La organización internacional emitió esta nota como reacción a la decisión del Tribunal de Beni Melal, centro de Marruecos, de juzgar mañana a doce jóvenes por secuestrar, torturar y violar durante dos meses a una menor de 17 años.

Unicef subrayó que la agresión a la menor Jadiya, "no es un caso aislado", y lamentó que los menores implicados en este delito (agresores y agredida) sean ante todo víctimas de la ausencia de un sistema integrado de protección a los niños en Marruecos.

Este organismo de la ONU señaló que el caso de Jadiya alerta a todos los trabajadores en el ámbito de la protección de la infancia de que deben actuar de forma rápida para poner en marcha dispositivos territoriales de protección, sobre todo a nivel local.

El líder de la banda que secuestró a la joven está imputado por alguno de los delitos más graves del Código Penal marroquí, como trata de personas, violación de una menor, formación de banda criminal, secuestro y torturas, entre otros cargos.

Los once cómplices están siendo perseguidos por varios delitos no precisados, además de por no denunciar un crimen y no prestar auxilio a una persona en peligro,Jadiya, quien pasó dos meses en manos de sus captores.

El caso de Jadiya, que además fue tatuada en todo su cuerpo con los nombres de sus captores y varios símbolos, ha despertado una oleada de indignación en Marruecos, y se han creado varios grupos en las redes sociales para recolectar fondos para su familia.