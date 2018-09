Director general Deportes cree que "nueva temporada no va a defraudar"

Madrid, 5 sep (EFE).- El director general de Deportes, Mariano Soriano, opinó que la nueva temporada de fútbol sala presentada este miércoles "no va a defraudar" y animó a este deporte a "mejorar y crecer" después de calificar como "excepcional" la campaña pasada.

"No queda más que mejorar y crecer, es un reto que tenéis por delante. Si no es la mejor liga del mundo poco le va a faltar. La temporada no va a defraudar", dijo durante la gala de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS).

Soriano representó al Consejo Superior de Deportes (CSD) en el acto, en el que consideró que la temporada anterior "fue excepcional". "Pude vivir el salto de calidad que se dio en la Copa, el escenario que puso la Comunidad de Madrid a su disposición es fantástico y se supo aprovechar el momento", señaló.

También destacó la capacidad para salir de "una crisis importante" del fútbol sala, un deporte cuya percepción ha cambiado mucho gracias al trabajo, según dijo, de la liga para "fortalecerse a si misma a y a sus miembros", hacer un "saneamiento" y disponer de "estructuras profesionalizadas".