La CNMV advierte sobre diez entidades no autorizadas en Reino Unido e Italia

Madrid, 5 sep (EFECOM).- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha hecho hoy públicas las advertencias de los reguladores de Reino Unido e Italia sobre diez entidades que no están autorizadas para prestar servicios de inversión.

En concreto, el regulador de Reino Unido ha alertado sobre las compañías Ally Tuxedo Bank PLC; Ronger Properties Bond/Ronger Properties (clon); The Share Centre (clon); Glory Finance (clon); Blackrock Crypto Asset Management Limited (clon); Loantra (clon); TVT Partners/TVT Investment Management Limited (clon), y Tullett Prebon (clon).

De la misma manera, el regulador de Italia ha advertido sobre Trade UP LTD/Preseplio Limited y Boston Merchant Financial LTD/BMFN Limited al no estar registradas para prestar servicios de inversión. EFECOM