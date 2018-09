Borja Granero, dispuesto a jugar de central para suplir las bajas en defensa

Almendralejo , 5 sep .- El futbolista del Extremadura UD Borja Granero se ha puesto este miércoles a disposición del cuerpo técnico para jugar de central con el fin de suplir las bajas en defensa para el partido del domingo ante el Granada, un rival que les va a "exigir muchísimo" en su visita a Almendralejo.

Granero, que ha comparecido en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva, donde ha entrenado el Extremadura para preparar el encuentro de liga de esta semana, ha destacado el nivel de los andaluces por el "equipo que tiene y, sobre todo, por la amplitud de la plantilla y las variantes que puede tener".

Ante las bajas en la defensa para esta semana, el valenciano ha señalado que está dispuesto a jugar de central "si se dan las circunstancias y quiere el míster".

"Yo no tendría ningún problema y yo siempre lo he hecho en todos los equipos en los que he estado", ha señalado Borja Granero, que en su trayectoria como futbolista ha jugado de medio centro y atrás.

De hecho, la pasada temporada jugó de central en el Racing de Santander en 17 partidos.

Todo apunta a que Granero tendrá que ocupar esta posición ante la baja de Borja García, del que esta tarde se conocerá el tiempo que necesitará de recuperación de la grave lesión de tobillo que sufrió la última jornada, y por la sanción que deberá cumplir Marcelo Djalo tras ser expulsado en El Molinón.

El Extremadura es consciente de que necesita ya ganar para tomar confianza en la nueva categoría, y con ese objetivo saldrán el domingo.

Granero ha lanzado un mensaje de tranquilidad y ha señalado que "es muy pronto", porque quedan muchos partidos y el equipo se tiene que ir adaptando a esta categoría y "seguir creciendo".

Ha reconocido que el ascenso a la Liga 1/2/3 es un cambio "brusco, pero el equipo está preparado y tiene nivel para hacerlo".