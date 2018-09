La Vuelta llega a Galicia en un largo sube y baja hasta la Ribeira Sacra

Bermillo de Sayago , 4 sep .- La Vuelta a España 2018 llega mañana a Galicia en un continuo sube y baja desde la localidad zamorana de Mombuey hasta la Ribeira Sacra, concretamente a la capital de la comarca orensana de Nogueira de Ramuín, Luintra, en la etapa más larga de la edición de este año, con 207,8 kilómetros.

Luintra ya fue también final de etapa de la gran ronda española en 2016, una jornada en la que sorprendentemente se impuso el actual maillot rojo, el británico Simon Yates (Mitchelton-Scott), y en la que se retiró el hoy gran candidato y para algunos favorito a la victoria, el 'Supermán' colombiano Miguel Ángel López (Astana).

A ninguno de ellos se le espera mañana con protagonismo en la carrera, más de perfil para escapadas que busquen alcanzar la meta con éxito, o para que gané un especialista en llegadas numerosas con la carretera picando hacia arriba. Como lo hace el último kilómetro.

Por tanto, posible duelo entre un Alejandro Valverde letal en ese tipo de finales, en los que lleva ya dos triunfos en esta Vuelta, y un Peter Sagan al que ya le quedan pocas opciones en una carrera que podría abandonar en breve ante lo duro del tríptico asturiano del fin de semana.

Aunque al triple campeón del mundo, que no está en la Vuelta en su mejor estado de forma, podría desgastarle demasiado un recorrido rompepiernas salpicado con cuatro subidas puntuables. Una de Segunda, el Alto do Trives; y tres de Tercera, el Puerto de Padornelo y los altos do Covelo y del Mirador de Cabezoas.

El director deportivo de la Vuelta, Fernando Escartín, ve la de mañana "una etapa media montaña" sobre "un terreno muy sinuoso propicio para las fugas" y en la que "es probable que llegue en cabeza un grupo reducido de favoritos". "Como ya ocurrió en 2016 en esa misma meta", recordó.

- Undécima etapa de la Vuelta 2018

. Mombuey-Ribeira Sacra. Luintra (207,8 kilómetros)

Salida: 12:04 horas.

Llegada prevista: Entre las 17.23 y las 18.00.

Metros en subida: 2.010.

Altitud máxima: 1.330.

+ 4 Alto puntuable:

Km. 37,7 Puerto del Padornelo. 3ª, 5,7 kms. al 5,3 %.

Km.101,5 Alto do Covelo. 3ª, 9,5 al 4.

Km.139 Alto do Trives. 2ª, 10,5 al 4,6.

Km.190 Alto del Mirador de Cabezoas. 3ª, 8,8 al 4,3.