Valero, Coloma y Mantecón buscan la gloria en Lenzerheide

Redacción Deportes, 4 sep (EFE).- David Valero, Carlos Coloma y Sergio Mantecón son los líderes del equipo español en los Campeonatos del Mundo de bicicleta de montaña, que se disputan entre este miércoles y el domingo en la localidad suiza de Lenzerheide.

Valero, Coloma y Mantecón aspiran a lo máximo en la prueba masculina elite de cross country del sábado a las 15:30.

"Empecé el año con una fractura de clavícula y, por ello, tuve un comienzo de temporada más tranquilo y ahora siento que tengo esas fuerzas que no gasté al inicio. Creo que llego bastante bien, en un estado de forma similar al del Campeonato de Europa, pero quizá algo más fresco", afirma David Valero en declaraciones que difunde la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

"Me gusta el circuito, he sido quinto las dos últimas ocasiones en las que se ha corrido aquí. Firmar un top 10 en el Mundial sería síntoma de haber hecho una buena carrera, pero soy ambicioso. Siempre que corro con la selección, con los colores de mi país, supone una motivación extra para dar un punto más y luchar por lo máximo", agrega el granadino, reciente bronce europeo.

Sergio Mantecón llega en buena forma ya que considera que ha "estado bien en las últimas citas de la Copa del Mundo, realizando carreras de menos a más en las que incluso terminaba demasiado entero".

"Mi idea es correr bastante más agresivo desde la salida. Es una carrera de un día y puede pasar de todo, tanto para bien como para mal, así que habrá que salir con todo y luchar desde el inicio". afirma el murciano.

Carlos Coloma, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016, tiene en estos Mundiales su gran objetivo de la temporada ya que cumple 20 años en la elite del 'Mountain Bike'.

"Será mi vigésimo Mundial consecutivo, así que llego pleno de motivación. Esta es la carrera que siempre preparo al 1.000 %. He estado concentrado en Navacerrada y la preparación ha ido perfecta", explica Coloma.

"En las grandes citas siempre rindo a un nivel superior. El objetivo es salir a ganar, aunque soy consciente, debido al alto nivel de la categoría, que estar en las medallas es muy complejo, por lo que terminar entre los ocho primeros sería para estar contento, aunque sin ponernos límites", afirma el riojano.

No forma parte del equipo nacional Pablo Rodríguez, que, a pesar de ser llamado por el seleccionador Cristobal Sánchez, ha decidido no acudir a la cita para tratar de olvidar un año en el que no ha obtenido los resultados que esperaba.

La barcelonesa Claudia Galicia será la representante española en la prueba elite femenina, que se celebrará el sábado a las 12:30.