Tommy Hilfiger y Lewis Hamilton se suben a la pasarela para cumplir un sueño

Shanghái , 4 sep .- Aunque los separan más de tres décadas y sus carreras no aparentan tener mucho en común, el diseñador Tommy Hilfiger y el campeón de fórmula uno Lewis Hamilton comparten una gran pasión, la moda, que hoy han exhibido en la nueva colección de la firma estadounidense, diseñada a cuatro manos.

Con el espectacular fondo de los rascacielos de Shanghái (China), el particular dúo ha presentado las prendas para este otoño en un desfile en el que han participado modelos como Hailey Baldwin o Winnie Harlow y, con ello, ambos han logrado cumplir un sueño, contaron a Efe en una entrevista.

El del cuatro veces campeón del mundo, estrenarse por todo lo alto en su gran pasión cuando se baja del monoplaza, la moda, y el del icónico diseñador estadounidense, poder trabajar con una persona contemporánea a los que llevan sus prendas.

"Para mí, trabajar con alguien como Lewis fue realmente un sueño porque él trajo todas sus ideas y es una persona muy relevante, con mucho estilo, que sabe lo que pasa en el mundo de la moda, en el mundo de la cultura, de la cultura deportiva, de los medios, de la moda... y para diseñar una gran colección necesitábamos todo eso", apuntó el creador de 67 años.

La colección lleva por nombre "TommyNow Icons" y, según asegura la marca, pretende hacer un homenaje a esas personas cuyo impulso y energía optimista inspiran a otros a perseguir sus sueños.

"Lewis Hamilton no solo es el conductor número uno del mundo sino que también es una persona que siente pasión por la moda y tiene ideas muy específicas sobre lo que le gusta y lo que le gustaría ver diseñado", insistió el diseñador.

Para Hamilton trabajar con una de las figuras más icónicas del mundo de la moda ha sido como "hacer unas prácticas en la Universidad", contó a Efe.

"Esta oportunidad que vino con Tommy ha ido mucho más allá de lo que podía haber imaginado nunca y al haber trabajado con Tommy, que es todo un icono, me siento como un becario que está de prácticas en la Universidad, por todo lo que estoy aprendiendo de él y de todo su equipo", apuntó.

Para explicar su pasión por la moda, el piloto británico de 33 años se remontó a su infancia. "Era muy tímido cuando era un niño y no sabía realmente cómo me quería vestir, cómo me quería presentar a mí mismo, era muy influenciable por las opiniones de los demás".

Hace aproximadamente una década empezó a ir a desfiles de moda y a "observar cómo las personas con vidas distintas y de mundos distintos se expresan de modo diferente".

"Eso es lo mejor de la moda, que es una forma de expresión, cómo te expresas tu mismo. Entonces empecé a meterme en esto, empecé a crear este sueño de un día trabajar con una marca de moda y poder diseñar mis propias cosas", apuntó el piloto.

Para él, la colaboración con Hilfiger sienta una base para un sueño mayor, el de tener un día su propia marca de moda. "Esa es la meta para mí", confesó.

"TommyNow Icons" llega después de que la anterior colección, presentada en febrero en Milán, estuviera inspirada también en las carreras de automóviles y en especial las de la Fórmula Uno.

Hilfiger, quien ya no es propietario de la marca desde que hace unos años la vendió al grupo PVH, colaboró entonces con la modelo estadounidense Gigi Hadid.

La colección vuelve a salir bajo el concepto "See now Buy now" (Mira ahora, compra ahora) por el que la firma estadounidense ha apostado en los últimos años que consiste en que lo que se ve en la pasarela se puede comprar desde ese mismo momento (y no seis meses después).