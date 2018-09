Roger: "Personalmente me gusta lo que propone Paco López"

Valencia, 4 sep (EFE).- El delantero del Levante Roger Martí aseguró este martes que el estilo de juego que ha implantado Paco López desde su llegada el curso pasado le gusta y apuntó que está sacando "mucho partido" a los futbolistas de los que dispone en la plantilla.

"Personalmente me gusta lo que propone el entrenador y con los jugadores que tenemos se acopla perfectamente. Está sacando mucho partido y se está demostrando que somos un equipo que podemos hacer daño a cualquier rival y ojalá sigamos así", dijo Roger en una entrevista en el canal de televisión del Levante.

Para el delantero valenciano una de las claves del buen arranque del Levante, que ha sumado cuatro puntos en las tres primeras jornadas, es el grupo humano que hay.

"Hemos creado un grupo muy importante, somos una familia dentro del vestuario y eso hace luego mucho a la hora de jugar el partido. Hemos creado un gran equipo", reflexionó.

El atacante del Levante, que ha marcado tres goles en este arranque de LaLiga y ya ha igualado los que anotó el curso anterior, desveló el trabajo que ha hecho durante el verano para arrancar al cien por cien la temporada.

"Sobre todo porque la temporada pasada no pude comenzar como quise por la lesión. He trabajado muy duro para llegar lo mejor posible este año. Sabía que era importante para mí y está saliendo todo perfecto. Ojalá que sigamos así, que me respeten las lesiones y que pueda aportar al equipo", indicó.

Roger también se refirió al hecho de haber cumplido cien partidos oficiales con el Levante: "Ojalá sean muchos más y estoy muy contento de haberlos cumplido con el club que me dio la oportunidad de debutar en Primera división".

"Hay muchos momentos, pero los más especiales son el debut; cuando marqué el primer gol en Primera división; el ascenso a Primera. Pero hay muchos momentos y muchos partidos y me podría quedar con muchos", concluyó.