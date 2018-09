Puigdemont cuestiona "voluntad de escuchar" en invitación a Torra al Congreso

(Agrega declaraciones)

Waterloo , 4 sep .- El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont cuestionó hoy si realmente hay "voluntad para escuchar" al presidente de la Generalitat, Quim Torra, después de que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, le haya extendido una invitación a que acuda a esta cámara a dialogar.

"¿Realmente hay voluntad de escuchar?", preguntó el expresidente catalán desde Waterloo (Bélgica) antes de reunirse con su antecesor en el cargo Artur Mas para abordar el nuevo curso político.

"Una primera muestra de ganas de resolver este conflicto por los cauces en los que se resuelven los conflictos políticos sería un gran pacto para escucharse", expresó Puigdemont, quien añadió no obstante que aceptar la invitación es una decisión que "tienen que tomar los líderes catalanes".

Puigdemont criticó que sean habituales "los anuncios que caben en un tuit" que luego no tienen "desarrollo", y consideró que "esta fase deberíamos haberla superado teniendo en cuenta la enorme trascendencia del conflicto político que hay".

"Es un conflicto político europeo, que toda Europa lo ve. ¿Realmente alguien cree que con un anuncio esto se va a resolver o se va a desencallar?", añadió.

El expresidente señaló que a Cataluña no se le ha escuchado en muchos años y recordó que cuando emitió una opinión a través de su Estatut "no solo no se le escuchó sino que se le censuró".

Por otra parte, Puigdemont también llamó a seguir el consejo del Síndic de Greuges (defensor del pueblo catalán), que pide respetar la libertad de expresión al colocar en público lazos amarillos, contradiciendo así la opinión del Defensor del Pueblo, que los considera "incompatibles con la neutralidad".

"Recomiendo seguir el consejo del defensor del pueblo de Cataluña, del Síndic de Greuges, que es la autoridad, por cierto constitucionalmente reconocida, que tiene el deber de defender a los ciudadanos de Cataluña", expresó.

Puigdemont subrayó que el defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó, fue "muy rotundo" al señalar que "la libertad de expresión debe ser objeto de protección por parte de los gobiernos", no de "restricción".