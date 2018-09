El presidente de Filipinas asegura que solo comprará armas a Israel

Jerusalén, 4 sep (EFE).- El presidente filipino, Rodrigo Duterte, dijo hoy en una reunión con su homólogo israelí, Reuvén Rivlin, que ha instruido a su equipo para que solo compre armas de Israel, según un comunicado de la portavocía de la Presidencia.

"Preferimos comprar de ustedes los equipos de defensa. Estados Unidos es un buen amigo, y también China y Alemania, pero preferimos comprarles a ustedes", declaró Duterte a Rivlin en la residencia presidencial de Jerusalén, durante la visita oficial que el filipino realiza esta semana en Israel.

Según el diario Times of Israel, el presidente optó por el país debido a la falta de restricciones en estas operaciones.

Durante su encuentro, algunas docenas de manifestantes se congregaron en la entrada para protestar por la visita del líder filipino, acusado, entre otras cosas, de violar los derechos humanos en su guerra contra la droga, en la que habrían muerto unas 5.000 personas.

Rivlin abrió la reunión con el polémico invitado señalando el papel jugado por Filipinas en el salvamento de judíos durante el Holocausto -el país dio refugio a unas 1.300 personas y ofreció más de 10.000 visados para judíos-, y recordándole a Duterte que "Hitler fue el propio demonio".

El presidente filipino se había comparado favorablemente con Hilter en el pasado, en relación a las matanzas masivas que le gustaría llevar a cabo contra drogadictos, comentario que levantó ampollas en Israel y que fue muy recordado ayer, cuando Duterte hizo la protocolaria visita al Museo del Holocausto, Yad Vashem.

Allí, el presidente filipino dijo que Hilter estaba "loco" y prometió que su país lucharía contra líderes parecidos.

Aunque no está en su agenda pública, la prensa local especula que este viaje de Duterte tiene como objetivo explorar sus alternativas para la compra de armas, ya que Estados Unidos y otros países se han negado a la transacción por sus violaciones de derechos humanos, destaca el The Times of Israel.

Israel, uno de los mayores vendedores de armas del mundo, dedica un 60 % de sus exportaciones de defensa a la región del Pacífico asiático, según datos del Ministerio de Defensa.

Y desde el año pasado, Filipinas ha emergido como un importante nuevo comprador para Israel, adquiriendo equipos antitanque y radares por unos 21 millones de dólares, según la misma fuente gubernamental.