Nike ficha a un exjugador de la NFL símbolo antirracista y sus acciones caen

Nueva York, 4 sep (EFE).- Nike lidera las pérdidas este martes en el Dow Jones (-2,94 %) después de que su último anuncio de la campaña "Just Do it" lo protagonice el exjugador de fútbol americano Colin Kaepernick, símbolo de las protestas antirracistas en este deporte, lo que ha generado una tormenta en las redes sociales.

El anuncio, que el propio deportista lo ha publicado en su cuenta personal de Twitter, tiene por lema "Cree en algo, incluso si eso significa sacrificar todo. #JustDoIt". Nike producirá ropa nueva de Kaepernick, que incluye unas zapatillas y una camiseta.

Kaepernick, exquarterback del equipo de San Francisco y que hace un año que no juega, lideró en 2016 una ola de protestas en el campo, cuando empezó a arrodillarse mientras tocaba el himno nacional en signo de protesta por los problemas raciales de su país.

La Liga de Futbol Nacional (NFL, en sus siglas en inglés) ha luchado por contener las protestas en el campo, que también incluyen puños levantados y otros gestos, y las cadenas de televisión evitaban en ocasiones emitir el momento del himno.

El 10 de agosto pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, llegó a reclamar que no se pague a los jugadores de la liga profesional de fútbol americano que protestan durante el himno nacional antes de los partidos.

"Los jugadores de la NFL están de nuevo en acción, arrodillándose cuando deberían estar orgullosos del Himno Nacional. (...) ¡Que se mantengan orgullosamente de pie durante su himno nacional o que sean suspendidos sin paga!", exclamó Trump en su cuenta oficial de Twitter.

Este martes, muchos usuarios de redes sociales expresaron su malestar y colgaban fotos en Internet rompiendo o quemando ropa deportiva de Nike.

"La NFL me obliga a elegir entre mi deporte favorito y mi país", escribió un usuario de Twitter, que añadió: "Elegí el país. Entonces Nike me obliga a elegir entre mis zapatos favoritos y mi país. ¿Desde cuándo la bandera estadounidense y el himno nacional se volvieron ofensivos?".

En este contexto y en una jornada de pérdidas generalizadas, las acciones de Nike lideraban un mal martes en Wall Street y sus acciones bajaban cerca de un 3%.