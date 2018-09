Nelson Soto: "El cuarto puesto me ayuda para soñar con objetivos más altos"

Bermillo de Sayago , 4 sep .- El esprinter colombiano Nelson Soto (Caja Rural-Seguros RGA) terminó "muy satisfecho" con el cuarto puesto en la meta de Bermillo de Sayago, resultado que le ayuda "a soñar con objetivos más altos".

"Es un buen resultado en una de las carreras más importantes del calendario, por lo que me deja satisfecho. Me va a ayudar a soñar con objetivos más grandes", señaló el colombiano en meta.

Soto, de 24 años y natural de Barranquilla, añadió que el cuarto puesto "es un plus de confianza" por verse "tan cerca de corredores como Viviani o Sagan". "Una satisfacción grande para mí", aseguró.

"Lo primero es dar las gracias a todo el equipo, ya que me han permitido estar todo el día bien ubicado y ahorrando fuerzas para el sprint. Hoy fue todo mucho mejor. En los primeros días no me sentí muy bien. Después de la caída necesité dejar pasar tiempo para recuperar, por lo que hoy quería hacer algo bueno", explicó.

Al cuarto puesto de Nelson Soto hay que añadir el triunfo por equipos del Caja Rural en Bermillo de Sayago.