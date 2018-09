LaLiga admite que el Girona-Barcelona es candidato a jugarse en EEUU

Madrid, 4 sep (EFE).- Fernando Sanz, director general de LaLiga en Oriente Medio y Norte de África (MENA), reconoció que el Girona- Barcelona, de la jornada 21 de LaLiga Santander, podría ser el partido que se dispute en Estados Unidos, concretamente en Miami el 27 de enero.

"Estamos trabajando con esa opción y otras para seguir con este escenario", admitió Fernando Sanz, que ocupó en la presentación de una colección de cromos en la sede de LaLiga el lugar del presidente Javier Tebas, ausente por el retraso de un vuelo.

"No hay nada que anunciar ni ningún acuerdo cerrado. Existe una propuesta y se está trabajando en ella", explicó antes de mandar un mensaje a AFE como respuesta a la amenaza de huelga.

"Gracias a la expansión internacional de LaLiga, desde 2013 hemos conseguido muchísimas cosas para el fútbol español. En mi época nos costaba cobrar, había denuncias por impago y eso ha desaparecido. Hay más ingresos para los futbolistas gracias a LaLiga. Jugar en Estados Unidos es un paso más", manifestó.

El director general del MENA insistió en que todo el trabajo que están realizando desde LaLiga va orientado a una "expansión internacional" y "dirigido a beneficio de los futbolistas".

"Es lo que ha propiciado un cambio radical en el fútbol español en Primera y Segunda división. Hay clubes saneados, no hay impagos, tienen más ingresos para mejorar las instalaciones del club y para fichar mejores futbolistas. Es beneficioso para todos. LaLiga trabaja para los clubes y los futbolistas. Esa es nuestra primera premisa", afirmó.

Por último, lamentó que el Rayo Vallecano-Athletic Club de la tercera jornada no se pudiese disputar por las deficiencias del estadio de Vallecas.

"Se está trabajando desde hace mucho tiempo en ese aspecto y se hizo un protocolo de cómo tiene que estar cada campo que los clubes tienen que ejecutarlo. Desde LaLiga se toman decisiones y si no se sigue el protocolo y hay incidencias en campos se actúa siguiéndolo. No es bueno para nuestro fútbol que no se haya jugado un partido e intentamos solucionarlo", sentenció.