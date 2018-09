Kiko: "Es increíble que Griezmann no esté en los finalistas al The Best"

Madrid, 4 sep (EFE).- Kiko Narváez, ex jugador del Atlético de Madrid, fue crítico con la ausencia del francés Antoine Griezmann entre los tres finalistas del premio 'The Best' de la FIFA, y aseguró que "sus números hablan por sí solos" y que "es increíble" que no opte al galardón.

"Hace tiempo que este tipo de premios me dan pereza porque debería ser un premio por demarcación. Me parece injusto que no se lo lleven porteros y defensas. Es evidente que mirando los números de Griezmann es increíble que no esté entre los tres finalistas", aseguró en un acto en LaLiga.

Los elegidos para lograr el premio individual son el croata Luka Modric, el portugués Cristiano Ronaldo y el egipcio Mohamed Salah. Para Kiko la temporada de Griezmann con el Atlético de Madrid y ser pieza clave de la Francia campeona del mundo, eran argumentos suficientes para poder conquistar el trofeo.

"Griezmann es un ejemplo para los jóvenes por su trabajo y por el esfuerzo que realiza en cada partido en el terreno de juego. Muchas veces está más cerca de Oblak que de la portero rival pero es que además luego te hace goles. Los números hablan por sí solos. Es injusto", opinó.

El mal inicio liguero del Atlético de Madrid, a cinco puntos del Barcelona y Real Madrid tras disputarse nueve, defendió Kiko que no es algo nuevo. Pidió tiempo para ver la verdadera cara del equipo de Diego Simeone.

"Los comienzos del Atlético temporadas atrás parecía que todo era cuesta abajo. Nos gustan los titulares y ya se dice que la Liga es de dos en inicios de septiembre, cuando tras la Supercopa de Europa se decía que era del Atleti. Hace falta prudencia, llevan poco entrenado", manifestó.

"Simeone va a aprovechar el equipazo que tiene. Griezmann va a madurar, es un tío hecho y rodeado de gente con buen pie, va a dar otro pasito más para adelante", añadió confiado en un crecimiento continuo del delantero francés.

Por último, no ocultó su sorpresa por la suplencia del francés Thomas Lemar en la derrota en Balaídos. "Lemar ha tenido una adaptación muy rápida. A otras estrellas les costó cuatro meses acostumbrase al equipo y a la exigencia del 'Profe' Ortega. Por su estado físico y mental a esta alturas ya es imprescindible en el equipo. Me sorprendió no verlo en Vigo".