Fomento asegura que "está en el debate" poner un precio mínimo al alquiler

Madrid, 4 sep (EFECOM).- El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha asegurado hoy, que aunque en alguna ocasión ha dicho que no, "está en el debate" poner un precio mínimo a los precios del alquiler y ha apuntado que el mercado se puede intervenir para generar mayor oferta.

En una entrevista en Onda Cero, ha indicado que el objetivo de su departamento es promover 20.000 viviendas en alquiler en colaboración con Sepes y ha agregado que las administraciones pueden facilitar suelo público y que, de momento, se está identificando dónde están los problemas, aunque básicamente es en las grandes ciudades.

Preguntado sobre la propuesta de Podemos para gravar a los dueños de viviendas desocupadas, Ábalos ha señalado que están "dando muchas vueltas" a este tema si bien no cree que haya que penalizar a los que tienen, por ejemplo, un piso o dos, aunque depende del número de inmuebles. No obstante, ha insistido en que el objetivo es fomentar un mercado del alquiler asequible que no consuma todo el salario y dé seguridad al propietario.