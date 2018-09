Federer achaca al "calor" su derrota ante Millman

Nueva York, 4 sep (EFE).- El tenista suizo Roger Federer, de 37 años, cinco veces ganador del Abierto de Estados Unidos y con 20 títulos de Grand Slam en su poder, achacó, pasadas las dos de la madrugada en Flushing Meadows, que el "calor" había sido el causante de la derrota ante el australiano John Millman y quedar eliminado en octavos de final.

Después de haber dado en el partido anterior frente a otro australiano, Nick Kyrgios, toda una lección auténtico maestro del tenis, dos noches después, Federer protagonizó en la pista central Arthur Ashe Stadium, una actuación para el olvido con 76 errores no forzados que le costaron la derrota por 3-6, 7-5, 7-6 (7), y 7-6 (3).

Su eliminación dejó a los miles de aficionados neoyorquinos, que llenaron de nuevo las gradas del estadio, con la interrogante de saber qué le había sucedido al gran maestro para quedar eliminado ante el número 55 del mundo.

"Por alguna razón, esta noche tuve problemas en las condiciones ambientales", declaró Federer en la conferencia de prensa posterior al partido, que comenzó a las 2:00 de la madrugada.

"Es una de las primeras veces que me sucede. Hacía mucho calor esta noche. Sentí que no podía respirar. No había circulación del aire en absoluto", aseguró.