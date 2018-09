Cristóforo: "La Liga española siempre me gustó, estoy contento de volver"

Getafe , 4 sep .- El centrocampista uruguayo Sebastián Cristóforo, último refuerzo del Getafe en el pasado mercado de verano, declaró este lunes que la Liga española siempre le gustó y por ese motivo está "contento de volver" tras salir del Sevilla hace dos años.

Cristóforo, de 25 años, comenzó jugando en Peñarol de Montevideo hasta que en 2013 llegó a España para jugar tres temporadas, de 2013 a 2016, en las que vistió la camiseta del Sevilla en 56 ocasiones.

Tras su salida del equipo español, Cristóforo se incorporó a la Fiorentina italiana, en la que ha jugado las dos últimas temporadas.

"Ya soné el año pasado, pero no se dio y ahora estoy aquí y estoy contento, eso es lo importante. La Liga española siempre me gustó, es una liga muy competitiva, me fue muy bien en el Sevilla y por eso estoy contento de estar aquí", dijo el jugador uruguayo.

Cristóforo ya ha tenido su primera toma de contacto con sus nuevos compañeros y con su entrenador, José Bordalás.

"Ya nos hemos presentado y ahora toca trabajar, seguir mejorando y sumar para el equipo. Vengo a sumar en lo que falte, eso es lo importante, y jugar cuando el técnico decida", comentó.

Su debut con la camiseta del Getafe podría darse precisamente la próxima jornada frente al Sevilla, en el estadio Sánchez Pizjuán, en la que fue su casa durante su anterior etapa en España.

"Las ganas de estar y de jugar van a ser siempre las mismas, sea donde sea. Vuelvo a Sevilla y el equipo tiene que ir a ganar", confesó el uruguayo, que explicó su elección por el Getafe.

"Es un equipo importante en la Liga, hizo una buena temporada el pasado curso y es un equipo bueno. Nuestro objetivo va a ser siempre el mismo, los jugadores están concentrados y hay que estar preparados para lo que viene", concluyó.

Con la incorporación de Sebastián Cristóforo, el Getafe ha conformado un cuarteto de uruguayos en su plantilla que también incluye al lateral derecho Damián Suárez, el central Leandro Cabrera y el mediocentro Mauro Arambarri.