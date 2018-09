Clerc admite que las sensaciones son "malas" pero pide "serenidad"

Pamplona, 4 sep (EFE).- El jugador de Osasuna Carlos Clerc admitió este martes que las sensaciones del equipo en el comienzo de temporada son "malas", con un solo punto en tres jornadas, pero pidió "serenidad" y subrayó que el trabajo diario es "bueno", aunque deben plasmarlo en la competición.

"Estamos preocupados obviamente porque no es el comienzo que queríamos ni las sensaciones, pero estamos tranquilos porque el trabajo es bueno y lo que tenemos que hacer es ponerlos las pilas en competición y mostrarlo cuanto antes", declaró en rueda de prensa tras el entrenamiento en Tajonar.

Clerc indicó que los entrenamientos "son muy dinámicos" y se ejercitan "a otra marcha más que en los partidos".

"Pocos equipos entrenan a la velocidad e intensidad que lo hacemos nosotros. Si lo conseguimos plasmar en el campo se verá la diferencia", dijo.

El jugador badalonés destacó que "la clave es estar juntos", tanto "en ataque como en defensa". "Las distancias largas hace que un equipo sufra y en la mayoría de los partidos estamos largos", señaló.

"No ha habido oposición en los dos partidos fuera de casa. Queremos ser el Osasuna que vimos en casa, que planta cara, ataca, hace ocasiones y hace sentir incómodo al rival", agregó.

Clerc reconoció que les está "costando" plasmar el estilo de juego del nuevo técnico, Jagoba Arrasate, pero remarcó que tienen un equipo "bastante veterano e inteligente" para saber qué hacen "bien y mal".

"Sabemos que no estamos a nuestro nivel y que no estamos dando el rendimiento que se espera de nosotros. Tenemos que dar un puntito más cada uno y dar un plus más porque el Osasuna que queremos ver no es este y lo sabemos", afirmó.

El lateral izquierdo catalán ve como "algo bueno" los cuatro partidos de septiembre en El Sadar y dijo que deben servir al equipo para "hacer que las sensaciones sean buenas".