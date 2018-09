Aarón: "Anquela sabe lo que le puedo dar al equipo"

Oviedo, 4 sep (EFE).- El extremo del Real Oviedo Aarón Ñíguez reconoció este martes que no está al nivel físico de sus compañeros porque ha tenido "una pretemporada accidentada", pero avanza que su objetivo ahora es "ir cogiendo ritmo y minutos" a base de entrenamientos y partidos porque el entrenador sabe ya "lo que le puede dar al equipo" si consigue ser el de la temporada pasada.

"Anquela sabe lo que le puedo dar al equipo, mi trabajo es ponérselo difícil a él de cara a hacer un once. Quiero recuperar al Aarón de la temporada pasada, acabamos de empezar y mis entrenamientos son para alcanzar ese nivel óptimo, no he podido jugar en pretemporada e intento coger el ritmo de los demás ahora", comentó el ilicitano.

Aarón, que ve la competencia por un puesto en el once "muy positiva", señaló que no es nueva en el Real Oviedo aunque sí reconoció que esta campaña la plantilla tiene más nivel que la pasada.

"Es una plantilla más corta, y es diferente, pero sí que creo que se ha subido el nivel. De todos modos eso hay que demostrarlo durante la competición y el balance se ha de hacer a final de temporada. La competencia va en beneficio del grupo, porque nos hace exigirnos lo máximo", contextualizó el jugador.

El atacante azul reconoció también que las expectativas que está creando el equipo con su buen inicio liguero "son muy buenas" y que eso genera "ilusión" entre la afición, aunque advierte que la Segunda es "muy dura" y que la plantilla es consciente de que "será igualada hasta el final".

"Cuando arrancas bien todo el mundo es optimista y eso es positivo, pero aquí pasamos del optimismo al pesimismo en dos partidos. Esto es fútbol, estará igualado, lo cierto es que siempre que le demos motivos a la afición para ser optimista es que lo estaremos haciendo bien", concluyó el extremo.

Los azules afrontaron de martes un entrenamiento con mayor carga física que el del lunes y en el que participaron todos menos Viti, incluidos Folch y Carlos Martínez, que están recuperados ya de sus respectivas molestias.