Vértice adquiere 15 películas de diferentes productoras por 6,6 millones

Madrid, 3 sep (EFE).- Vértice 360, grupo especializado en la producción y distribución de contenidos audiovisuales, ha llegado a nuevos acuerdos con diferentes productoras internacionales para adquirir quince películas por más de 6,6 millones de euros.

Se trata de productoras como Embankment, GEM Film, Pathé, SND Flims, Studio Canal y Millenium, según ha informado hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los quince títulos adquiridos son: The Wife, Red Joan, Summerland y Weinstein Doc (Embankment); 10 Lives (GEM Film; Judy (Pathé); Astérix (SND Films; The Mercy y La Oveja Shaun (Studio Canal), y Hellboy: The Rise of The Blood Queen, Angel Has Fallen, The Outpost, The Bayou, El otro Guardaespaldas 2 y Rambo V (Millenium). .

Con el presente acuerdo, Vértice 360 "aumentará considerablemente" el número de estrenos en cine, ampliando y consolidando, asimismo, su catálogo "como el mayor independiente por número de títulos en España".

Esta adquisición tendrá "un impacto significativo" en los ingresos de la compañía en los dos próximos años, ha destacado Vértice 360 en su comunicación al regulador.