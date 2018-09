Tito Rabat: "Tuve suerte. Podría haber sido mucho peor"

Barcelona, 3 sep (EFE).- El piloto de Moto GP Tito Rabat ha reconocido este lunes que tuvo "suerte" y que al accidente que sufrió en Silverstone durante la calificación del GP de Gran Bretaña "podría haber sido mucho peor", si la moto de Franco Morbidelli le hubiera dado en otra parte del cuerpo diferente a las extremidades.

El piloto español de Ducati sufre en su pierna derecha una fractura en varios fragmentos del fémur y una fractura abierta de grado uno de la tibia y el peroné, según ha explicado el doctor Ángel Charte, director médico del Mundial de Moto GP, en rueda de prensa.

Los médicos no han querido aventurarse a poner una fecha a la vuelta del piloto a los circuitos. "Se va a recuperar pronto pero no me atrevo a poner una fecha. Tiene que estar la fractura consolidada y vamos a ser prudentes", ha comentado el doctor Ignacio Ginegreda, jefe de la Unidad de Tren Inferior del Hospital Universitari Dexeus.

Tito Rabat se encuentra desde el viernes en Barcelona tras ser intervenido de sus lesiones en el hospital inglés de Coventry, al que fue trasladado.

"Ahora me duele todo. He pasado cuatro noches muy malas porque tengo un dolor en la pierna que no para en toda la noche. Es muy molesto", ha comentado el piloto.

El doctor Ángel Chartes, por su parte, ha reconocido que tras ver la lesión del piloto en el circuito inglés recomendó su traslado al Hospital de Coventry ya que había "un riesgo muy alto porque podía haber lesiones que comprometieran su vida".

Los médicos barceloneses calificaron de "ejemplar" la operación a la que fue sometido Rabat en Inglaterra y el hecho de que tenga el fémur "bien alineado" y que no haya habido lesiones intrarticulares ni en los ligamentos "ayudará a hacer una rehabilitación inmediata, dentro de la gravedad".

Rabat ha explicado que no ha visto las imágenes del accidente aunque ha relatado lo sucedido: "Iba en sexta a fondo y al hacer la moto aquaplaning por la lluvia lo único que pude hacer fue tirarme al suelo".

El piloto de Ducati ha comentado que el posterior impacto de la moto de Franco Morbidelli "lo podía haber evitado mirando atrás". "Me quedé quieto doliéndome en vez de levantarme y salir corriendo". Esa es la "lección" que saca Rabat del accidente.

Rabat ha apuntado que el accidente que sufrió son "cosas que pueden pasar y es parte del riesgo" que asumen los pilotos pero también criticó las condiciones de Silverstone, su circuito "favorito".

"El asfaltado era muy malo, con los mismos baches que había el año pasado y el grip aún peor. La evacuación del agua no era ni la mitad de rápida. No se asfaltó bien el asfalto", se ha lamentado Tito Rabat.

El piloto agradeció al equipo médico de Moto GP el trabajo hecho tras el accidente y destacó "la importancia" de su presencia en todos los circuitos.

A pesar de la gravedad del accidente, Rabat ha explicado que no se plantea nada relacionado con la práctica del motociclismo. "Es nuestro sueño llegar a ser más rápidos y llegar a lo más alto. Es algo muy puntual lo que me ha pasado y lo que hay es que saber evitarlo y reaccionar más rápido cuando sucede".

El piloto catalán ha señaló que a partir de ahora hará lo que le "digan los médicos" para recuperarse.

Tito Rabat, que ha afirmado que ha recibido muchas llamadas de ánimo de sus compañeros, aunque no de Franco Morbidelli, seguirá "unos cuantos días" ingresado en el hospital barcelonés.

Los médicos le realizarán una "recuperación activa" de la pierna derecha, utilizando la oxigenoterapia y la reproducción en 3D de fractura para "ayudar, aunque sin ser agresivo".