Saqués deja en el aire futuro de Azeez y confirma oferta Valladolid Kravets

Lugo, 3 sep (EFE).- El presidente del CD Lugo, Tino Saqués, ha dejado en el aire el futuro del centrocampista nigeriano Ramón Azeez y ha confirmado la oferta del Valladolid por el lateral ucraniano Vasyl Kravets, quien optó por desestimarla a pesar de que era de superior categoría.

El dirigente valoró en rueda de prensa los movimientos del equipo en el mercado de jugadores y se centró en los nombres propios de Azeez y Kravets.

Del centrocampista, recordó que regresó de las vacaciones "15 días tarde por diferentes circunstancias que no están muy claras".

Explicó que "en su día se le abrió expediente" y se mostró dispuesto a "pasar página" sobre ese acto de indisciplina, si bien dejó abierta la puerta a una salida.

"Estaríamos encantados de que pudiese seguir pero no en las (mismas) condiciones económicas y en eso estamos. No queremos apartar a nadie de la plantilla y vamos a ver qué pasa. No es grata la situación, estamos fastidiados porque de cara a los compañeros esto no ayuda. Esperamos que se pueda resolver de una manera u otra", apuntó.

Su continuidad en el Lugo, según señaló el dirigente, dependerá de que haya un acuerdo entre las partes.

"Queremos que, si sale, esté contento y, si se queda, que sea porque llegamos a un acuerdo y las aguas vuelven a su cauce, porque (su continuidad) no sería un problema. No sabemos ahora mismo cómo se va a resolver porque el entorno del jugador no le ayuda", manifestó Saqués.

Añadió que Azeez se encontraba en la "situación" de los jugadores de la plantilla "que tenían un salario importante y a los que se les buscó la salida a otros equipos forzada por el tema económico, pero no por la conducta suya ni por lo que deportivamente es".

"Entendemos que el entorno de Ramón no ayuda nada. Él es un gran chico, da todo de sí cuando sale al campo, pero su entorno no facilita nada la situación, todo era negatividad", aseveró.

En su comparecencia, Saqués también confirmó la "oferta de un equipo de Primera División, el Valladolid" por Kravets el último día del mercado.

"Son situaciones complejas de un chico al que queremos mucho desde que llegó con 19 años y que tuvo una adaptación complicada y ahora está súper integrado. Llegó esa oferta y antes de nada hablamos con él para transmitírsela. Por mí, no le diría nada porque no quería que saliera, pero no se le puede ocultar a un jugador", relató.