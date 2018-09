Rusia dice el intento de EEUU de reclutar a rusos demuestra su injerencia

Moscú, 3 sep (EFE).- El Gobierno ruso declaró hoy que los intentos de EEUU de reclutar a ciudadanos rusos evidencia la injerencia de ese país en los asuntos internos de Rusia, después de revelarse que el Departamento de Justicia y el FBI trataron entre 2014 y 2016 obtener información del oligarca ruso Oleg Deripaska, cercano al Kremlin.

"En los últimos años, la inteligencia estadounidense ha intentado reclutar de manera grosera a ciudadanos rusos y someterles a presión moral y a otros tipos de presiones", señaló el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, según la agencia Interfax.

No quiso sin embargo comentar la información publicada el domingo por el diario "The New York Times", que asegura que Washington quiso reclutar al millonario ruso Deripaska para obtener información sobre el crimen organizado en su país y luego sobre la intervención rusa en las elecciones estadounidenses de 2016.

Sí dijo que este tipo de informaciones son "un claro hecho que evidencia las prácticas estadounidenses".

"Empresarios como Oleg Deripaska son grandes actores y gestores de enormes redes de negocio y de procesos industriales que afectan a decenas de miles y a veces a cientos de miles de personas (...), y casos como éste (el intento de reclutar al oligarca) son el reflejo más notable del afán de intervenir en los asuntos internos de Rusia", afirmó Peskov.