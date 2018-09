Reñones aspira a aumentar el nivel competitivo de cara al inicio de la Liga

Santander, 3 sep (EFE).- El DS Blendio Sinfín afronta su vuelta a la Liga Asobal, este sábado, en Pontevedra, a partir de las 20.30 horas, ante el Condes de Albarei Teucro, con la intención de "aumentar el nivel de competición", según su entrenador, Rodrigo Reñones.

El conjunto santanderino ha dado por finalizada su pretemporada, en la que ha cosechado resultados positivos y negativos a partes iguales, en los compromisos amistosos que ha disputado.

"Aunque no estamos del todo satisfechos con la pretemporada, el equipo ha mejorado en el aspecto físico y en el táctico respecto al inicio. Pero todavía nuestro nivel competitivo no es bueno y no lo ha sido en varios partidos de pretemporada, sobre todo con rivales con los que nos vamos a encontrar en la Liga Asobal y que no te regalan nada", asegura Reñones.

Además, Rodrigo Reñones espera que su equipo "haya aprendido de los errores" que pudieron cometer en su anterior andadura en la máxima categoría del balonmano nacional para conseguir el objetivo de mantener la categoría.