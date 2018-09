Del Olmo: "Alanís y Bárcenas han sido oportunidades"

Oviedo, 3 sep (EFE).- El asesor del Grupo CARSO, Joaquín del Olmo, valoró en un acto del club la labor de la dirección deportiva del Real Oviedo, parcela en la que es adjunto, y dijo que encontró "oportunidades en México" como las llegadas de Oswaldo Alanís y Yoel Bárcenas, internacionales mexicano y panameño, y que "han apostado fuerte en lo económico" por el club azul.

"Cuando tienes contactos en México, siempre hay oportunidades. Bárcenas apostó muy fuerte por venir, como lo hizo hace unos días Alanís, porque no se puede competir monetariamente. En el caso de Yoel hay que agradecerle también al Tapachula mexicano las facilidades para traerlo porque si no viene cedido era imposible para nosotros", explicó el dirigente azul.

Del Olmo insistió en que tanto el panameño como Oswaldo Alanís se están jugando mucho apostando por el Real Oviedo, y aclaró que el club ha valorado ese esfuerzo con otro, el económico hecho por el representante del Grupo CARSO y máximo accionista, Arturo Elías, que ha elevado personalmente el tope salarial del equipo.

"Si no llega a avalar Arturo todo para conseguir ese tope salarial, Alanís no hubiese llegado. Es un jugador de mucha calidad en México, internacional y que viene de uno de los equipos más importantes del país. He hecho él también un esfuerzo y la calidad la tiene que demostrar él en el campo, aunque el plantel lleva dos meses trabajando y tendrá que adaptarse", comentó sobre su compatriota.

El mexicano, ex jugador y en ex entrenador, no quiso dar valor a las posibles cláusulas de estos jugadores y comentó que si no es capaz de igualar las ofertas que tengan sus futbolistas, estos "pueden irse en cualquier momento siempre y cuando el club tenga compensación económica".

"Hemos traído lo que hemos querido y podido, siempre hay futbolistas que no vienen, pero en esta ocasión hemos convencido a jugadores que teníamos apalabrados desde enero. Siempre trabajamos en renovaciones, pero mantenemos la discreción, porque lo que nos importa y hace ganar partidos es que los futbolistas disfruten en el campo", dijo Del Olmo, que cuenta con el "sí" del técnico, Juan Antonio Anquela, a las incorporaciones.

El asesor de CARSO, que señaló la "continuidad" de Anquela y del proyecto como un elemento "muy bueno" con el que trabajar, declaró que el jienense tiene "toda la confianza" y que este año la idea de club ha sido "formar una plantilla equilibrada y que permitiera tener más gasto en ciertos jugadores", como el caso de Joselu, al que han firmado un contrato de cuatro años.

"Joselu es una apuesta importante, pero también hizo mucho por venir. Ha ido cambiando un poco la dinámica de club, no puedes arriesgarte siempre a contratos cortos. Lo que intentamos es que no nos penalicen despidos o rescisiones, porque te cargas de deuda. Solo un jugador se ha ido perdonando dinero, y ese ha sido un oviedista de pura cepa, Michu", concluyó Del Olmo.