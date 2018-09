Movistar en el sitio ideal para asaltar la Roja

Salamanca, 3 sep (EFE).- El Movistar, cada año referencia en el pelotón de la Vuelta a España, llegó en esta edición de 2018 a la primera jornada de descanso, este lunes en Salamanca, en una posición ideal para asaltar el liderato en lo que queda de carrera: con sus dos líderes en el podio y sin apenas desventaja sobre el líder, el británico Simon Yates (Mitchelton-Scott).

Ni Valverde ni Quintana visten el maillot rojo que tanto a ambos como a su equipo les gustaría, pero todos hacen la lectura positiva de que la parte buena de no verse con la Roja es que les evita "presión" y "responsabilidad" en la carrera.

Algo de lo que todos han huido en una primera semana de mucho desgaste por el calor y la dureza de los recorridos, y que el murciano, aún queriendo ser de nuevo líder en su prueba favorita, casi ve hasta mejor que liderar el pelotón.

No obstante, a pesar de su situación difícilmente mejorable tras solo la primera semana de pelea, donde tradicionalmente se pierden carreras pero no se ganan, Movistar y sus 'gallos' saben también que no tienen nada conseguido ante lo numerosa y apretada que está la general en su parte más importante.

Porque aunque se hayan disputado ya dos finales en alto, Alfacar y La Covatilla, y habido varias jornadas en las que Valverde bonificase, en la general los diez primeros están en menos de un minuto y tres más en minuto y medio.

Valverde, eso sí, sumó ya dos triunfos en llegadas a su medida en Caminito del Rey y Almadén que le permiten disfrutar de la carrera y mantenerse a la sombra de Nairo como líder del equipo telefónico.

Y también seguir pensando en el Mundial de Insbruck, otro recorrido que le va perfecto y en el que sueña vestir por primera vez el arco iris tras seis podios, dos platas y cuatro bronces.

Antes de esa cita, y dispuesto a "no desaprovechar" la ocasión que le brinda su espléndido estado de forma en la Vuelta, Valverde piensa en los rivales que pueden aguarle la fiesta a su equipo.

Nairo ya le recordó que le preocupan especialmente sus compatriotas Miguel Ángel López y Rigoberto Urán, primero y cuarto entre los favoritos en La Covatilla y séptimo y octavo en la general a 27 y 32 segundos del maillot rojo.

Al 'Supermán', tercero en el último Giro de Italia, todo el mundo le miraba en la salida de la Vuelta en Málaga; y Rigo, segundo en el Tour en 2017 y también en los Giros de 2013 y 2014, está en todas.

Aunque el Movistar también se preocupa del líder Yates, quien no paró de dar exhibiciones en el Giro 2018 -tres triunfos y 14 días de rosa- hasta derrumbarse en la última semana sin saber todavía porqué, según el mismo confesó estos días.

También les preocupan a Eusebio Unzué y sus corredores los dos jefes de fila del Lotto-Jumbo, Steven Kruijswijk y el neozelandés George Bennett, aún siendo noveno y décimo a 43 y 48 segundos.

Fundamentalmente porque les recuerda a la pareja que el holandés de las espaldas anchas formaba con Primoz Roglic en un Tour 2018 en el que ambos fueron la mayor alternativa al Sky de Geraint Thomas y Chris Froome, tras Tom Dumoulin.

Menos temen ya a Fabio Aru (UAE Emirates), ganador en 2015 y podio en tres grandes por etapas. Pero el italiano ni está fino este año ni se le visto en las peleas selectas de esta Vuelta. Aunque su pérdida de tiempo, 1:08, es menos onerosa que su posición, undécima.

Sí han estado, y se mantienen, en lo más granado de la zona noble la segunda baza española, Ion Izagirre (Bahrein-Merida), el alemán líder del Bora Emannuel Buchmann y el francés Tony Gallopin, quien incluso les ganó una etapa a Peter Sagan y Valverde.

Son quinto, cuarto y sexto en la general, a 17, 16 y 24 segundos del líder. Privilegiadas posiciones que, de todos modos, parecen incluso por encima del techo que pueden soñar en una carrera así.

Como también será difícil que vayan mucho más arriba, las otras dos opciones españolas en la general, el ilusionante Enric Mas (Quick Step) y el esforzado David de la Cruz (Sky), duodécimo y decimotercero a 1:15 y 1:26.

Si acaso pueden dar un salto grande ciclistas perjudicados por diferentes percances y que partían de Málaga con ambiciones como el holandés Wilco Kelderman (Sunweb), el polaco Michal Kwiatkowski (Sky) y el francés Thibaut Pinot (Groupama). Todos sin demasiado tiempo perdido, 1:50, 2:10 y 2:33.

Los tres, en todo caso, muy alejados de la situación de los Movistar con dos corredores en el podio y sin el peso de la Roja. La ideal para asaltar la Roja en las dos últimas semanas de pelea.