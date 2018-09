Hoeness: "Le recomendaría al PSG cambiar de director deportivo"

Berlín, 3 sep (EFE).- El presidente del Bayern Múnich, Uli Hoeness, dijo, en declaraciones a la revista "Kicker", que le recomendaría al PSG cambiar al director deportivo, Antero Henrique, y dijo que un club que quiere ser parte de la elite mundial no puede permitirse un funcionario así.

"Le recomendaría al PSG cambiar al director deportivo, ese señor no es una buena tarjeta de visita para el club", dijo Hoeness.

"Si el PSG quiere ser un club de la elite mundial no puede permitirse un director deportivo así", agregó.

El Bayern estuvo en el periodo de fichajes en negociaciones con el PSG que había mostrado interés en el fichaje del central alemán Jerome Boateng.

Aunque Boateng había llegado a un acuerdo previo con el entrenador del PSG, el alemán Thomas Tuchel, y hubo negociaciones entre los dos clubes el traspaso no llegó a producirse.

Según cifras oficiosas, el PSG ofreció 38 millones de euros y el Bayern pidió 10 millones más.

"Pusimos una cifra que estábamos convencidos de que el PSG no estaba dispuesto a pagar porque queríamos retener a Jerome. Además, queríamos hacerle un favor a nuestro entrenador que a toda costa quería que el jugador siguiera con nosotros", dijo Hoennes.

Ya antes, en declaraciones a la televisión de pago Sky, el director deportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic había calificado de "extraña" la forma como había negociado el PSG.

"No quiero ofender a nadie. Sólo digo que hay cosas que no se pueden hacer con el Bayern, sobre todo cuando se trata de un jugador así", dijo Salihamidzic.

Según Salihamidzic, el propio Boateng -que no era reacio al cambio- notó que en las negociaciones había algo extraño.

"Para que un traspaso así funcione tienen que pasar muchas cosas. Nosotros tenemos que estar dispuestos, el jugador tiene que quererlo y el otro equipo tiene que mostrar seriamente su interés. Eso fue algo que en ningún momento sentimos", dijo Salihamidzic.

Boateng, por su parte, ha dicho que no es un secreto que hubo conversaciones con el PSG y que sus conversaciones con Tuchel habían sido interesantes.

"Pero eso no quiere decir que yo no lo siga dando todo por el Bayern como lo he hecho siempre", dijo el jugador.