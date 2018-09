La grancanaria Ana Correa se retira

Las Palmas de Gran Canaria, 3 sep (EFE).- La jugadora grancanaria Ana Correa ha decidido retirarse del voleibol, según ha anunciado este lunes a través de las redes sociales, después de una prolongada y fructífera carrera deportiva internacional, en la que también conoció el lado amargo del profesionalismo.

La internacional española, de 33 años, ha comunicado que es hora de decirle adiós a un deporte que empezó a jugar siendo una niña, y en el que defendió en unas 200 ocasiones la camiseta de la selección española.

"Gracias (al voleibol) por estos años que me has dado. He luchado con garras de leona, porque siempre tuve claro a dónde quería llegar. Para mí ha sido un orgullo terminar vistiendo los colores en los que yo creo. Espero que 'las leonas' (jugadoras de la selección española) sigan creciendo y mejorando, para conseguir sus metas", ha expresado.

Ana, que en edad júnior conquistó el título de campeona de Liga con el desaparecido Hotel Cantur grancanario a las órdenes de Sergio Miguel Camarero, también sufrió en su última etapa en activo el problema de impagos en el CV Aguere, del cual pudo desvincularse para acabar jugando en el CV Arona, con el que fue subcampeona de la Copa de la Reina.

"Termino una etapa de mi vida y, sinceramente, me siento feliz y orgullosa de lo que he vivido, sentido y compartido durante tantos años con las personas que el voleibol puso en mi camino. Muchísimas gracias a todos los que han contribuido a que mi sueño se haya hecho realidad", ha señalado.

Correa, que también militó durante cinco campañas en el extranjero (disputando las Ligas de Francia, Bélgica, Italia y Suiza), había reconocido el pasado mes de mayo a Efe que ya venía sopesando la posibilidad de retirarse desde la anterior temporada.

"Me volví a enganchar porque sigo ilusionada. Me encanta estar en la selección, que es una de las mejores cosas que me ha pasado en mi carrera, porque formamos un gran equipo humano entre jugadoras y técnicos", había revelado.

La central grancanaria, habitual en las convocatorias del seleccionador español Pascual Saurín, sufrió una reciente lesión y sus compañeras le brindaron la victoria a domicilio conseguida hace unas fechas ante Bosnia (1-3), que sitúa a España a las puertas de su clasificación para el Campeonato de Europa de 2019.