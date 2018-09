Gitai lleva a Venecia un díptico contra el asedio de Gaza y por la tolerancia

Venecia , 3 sep .- El director israelí Amos Gitai cree que "el mejor tributo" que un artista puede brindar a su país es "ser crítico" y por ello presentó hoy en Venecia dos cintas con las que aboga por la tolerancia con Palestina y denuncia el asedio de Gaza.

El autor de la premiada "Zona libre" (2005), muy comprometido con la situación en Oriente Medio, propone fuera de concurso un díptico compuesto por la breve "A letter to a friend in Gaza" y "A tramway in Jerusalen".

En el primero muestra imágenes de archivo de los enfrentamientos entre palestinos e israelíes en los confines de Gaza, planteándolo como la lucha entre David y Goliat, del débil contra el fuerte.

Además emula al filósofo francés Albert Camus y sus "Cartas a un amigo alemán", escritas tras la II Guerra Mundial, y sienta frente a frente a varias personas de ambas partes para que lean relatos sobre la vida en sus respectivos bandos.

Se trata de textos de figuras como el escritor pacifista Sámej Izhar Smilansky, el poeta palestino Mahmud Darwish o Amira Hass, la única periodista israelí que vive en suelo palestino.

Mientras que la primera obra tiene un tono dramático, la segunda es una comedia que mezcla ficción con realidad a bordo del tranvía más concurrido de Jerusalén y que cruza la ciudad de este a oeste.

El resultado es un mosaico de experiencias a bordo de este medio de transporte para retratar la convivencia entre los dos pueblos, "una metáfora optimista e irónica" de la ciudad dividida.

El objetivo de estas dos obras es "evitar el cine nacionalista homogéneo" que aborda esta temática, según refirió durante la rueda de prensa en Venecia.

Preguntado por su voz crítica hacia Israel, Gitai aseguró que aprecia su país pero que "una cultura fuerte no necesita ser acariciada, sino cuestionada".

En este sentido criticó al "terrible" Gobierno de Benjamin Netanyahu ya que, bajo su gestión, "las acciones que toma el país son problemáticas y pueden llevar a la destrucción de la propia idea de sociedad abierta".

El director avanzó que su próximo proyecto tratará sobre el antisemitismo, algo que en su opinión "está en el ADN de la historia europea" gracias a siglos de control de la Iglesia.

En este sentido volvió a arremeter contra Netanyahu por "estrechar la mano a líderes europeos antisemitas y permitir tiroteos contra palestinos", algo que a su juicio "no pertenece a nuestra cultura y debe ser criticado".

En la rueda de prensa, entre otros, estuvo presente el actor árabe-israeli Makram Khoury, quien tildó de "crimen" el asedio de Gaza y contra los palestinos y aseguró que, como artistas, "el silencio" les haría "partícipes".