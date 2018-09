Defensor Pueblo ruso dice vida de cineasta ucraniano Sentsov no corre peligro

Moscú, 3 sep (EFE).- La vida del cineasta ucraniano Oleg Sentsov, que cumple una condena a 20 años en una cárcel rusa por presuntas actividades terroristas en Crimea y que lleva más de cien días en huelga de hambre, no corre peligro, afirmó hoy la Defensora del Pueblo ruso, Tatiana Moskalkova.

"Actualmente su vida no corre peligro. Recibimos a diario información médica", señaló Moskalkova en respuesta a una pregunta de un estudiante durante una intervención de la Defensora del Pueblo en la Academia rusa de Comercio Exterior, según la agencia Ría Nóvosti.

El detenido recibe suplementos nutritivos y es tratado acorde a "todas las normas y reglas", aseguró Moskalkova.

Familiares del cineasta ucraniano y su abogado, Dimitri Dinze, han afirmado que la salud de Sentsov se ha deteriorado seriamente.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenó recientemente a Rusia asistir "sin demora" a Sentsov para brindarle "tratamiento médico apropiado" en una institución médica.

Sentsov, de 42 años y oriundo de Crimea, inició la huelga de hambre el 14 de mayo y, recientemente, se mostró "dispuesto a morir" en caso de que no se cumpla su principal exigencia: la liberación de todos los presos políticos ucranianos en territorio ruso, entre los que no se incluye a sí mismo.

"No está claro qué significa exactamente el término 'presos políticos ucranianos'"; indicó la Defensora del Pueblo ruso, puesto que Sentsov "ha sido condenado por actos terroristas", alegó.

"No me consta ninguna información y no he recibido nada que ateste su inocencia", añadió.

El director de cine, padre de tres hijos -uno de ellos con autismo-, cumple una condena de 20 años de prisión tras ser considerado culpable de preparar atentados terroristas en Crimea, la península anexionada ilegalmente por Rusia en 2014, pero Ucrania y Occidente le consideran un preso político.

Sentsov está recluido en un correccional de alta seguridad conocido como "Oso Polar" en el Ártico ruso.