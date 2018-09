De las Cuevas: "Quiero aportar mi experiencia para ayudar al Córdoba"

Córdoba, 3 sep (EFE).- El atacante Miguel de las Cuevas ha afirmado este lunes en su presentación como nuevo jugador del Córdoba que llega para "ayudar" y aportar su "experiencia" acumulada en los seis años que ha militado en el Osasuna y, previamente, en el Sporting de Gijón y el Atlético de Madrid.

De las Cuevas, presentado junto a Erik Expósito, cedido por Las Palmas, llega libre al Córdoba, que dijo que siempre fue su "primera opción por la historia del club, por su afición y por la trayectoria"; y en lo que ha tenido un papel relevante el director deportivo cordobesista, Alfredo García Amado, al que conoce de su etapa en Gijón.

"Tenía ofertas de algunos clubes del extranjero, pero Alfredo me llamó y no lo dudé", ha reconocido De las Cuevas, quien se refirió también a la posición de colista de su nuevo club y dijo que la Segunda es "un camino largo y costoso" en el que "cada partido tiene una historia diferente", aunque "el fútbol no engaña" y lo que se debe hacer es "intentar sumar cuanto antes".

El futbolista, que ha disputado más de trescientos partidos como profesional a sus 32 años, recuerda que en Osasuna también tuvo "una etapa parecida a ésta", en la que se salvaron "en Sabadell de descender a Segunda B" y en la campaña siguiente ascendieron a Primera.

"Si tengo que aportar mi experiencia en el vestuario y en el campo, yo encantado", ha resumido el exjugador del Atlético de Madrid, Sporting de Gijón y Osasuna, entre otros.

Por su parte, Erik Expósito dijo que el desafío "es ilusionante" en un Córdoba al que señala como un conjunto "con gente que tiene calidad" para "poder salir de la situación"; y señaló a su paisano Aythami, uno de los capitanes del equipo andaluz, como uno de sus apoyos.

En el acto, celebrado en El Arcángel, ha comparecido el director deportivo del Córdoba, Rafael Berges, quien ha recalcado que tras los resultados en el inicio del campeonato, el próximo partido del Alcorcón "va a ser una final" aunque "suene una burrada".