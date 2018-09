El Caja Rural hace un balance "correcto" y quiere "terminar con buena nota"

Salamanca, 3 sep (EFE).- El Caja Rural-Seguros RGA hace un balance "correcto" de la primera semana de la Vuelta a España 2018 y se ilusiona con terminar la carrera en Madrid el 16 de septiembre "con buena nota", según apuntó a EFE su director deportivo Eugenio Goicoechea.

"Han pasado nueve etapas de la Vuelta a España y el balance que podemos hacer hasta ahora es correcto. Hemos estado en fugas, hemos tenido presencia en momentos de carrera importantes, hemos subido al pódium (ambos en la clasificación de la Combatividad) y cosechado un Top 10 (una octava plaza)", se felicitó Goicoechea.

El máximo responsable del equipo navarro y su equipo están "ahora con toda la ilusión y todo el pensamiento en mejorar este balance y terminar la Vuelta con una buena nota"

También está "contento" con su primera semana Lluís Mas, uno de los corredores más destacados del conjunto verde. "Estoy contento con esta primera semana de Vuelta, porque aunque sólo haya cogido una fuga, ha sido una fuga buena, de calidad", apuntó.

"Personalmente estoy satisfecho ya que considero que este año he llegado algo mejor a La Vuelta. He optado por jugármela en los finales en vez de buscar tantas fugas, y aunque no se haya traducido en puestos cabeceros, estoy contento con la imagen que hemos dado en el equipo", añadió.

El equipo navarro, uno de los tres Continental Profesional del pelotón español, cerró la primera semana de la Vuelta "con la combatividad como seña de identidad" y "cinco días en fuga con corredores como Jonathan Lastra, por partida doble, Antonio Molina, Álex Aranburu y un Lluís Mas, que demuestra cada día una garra y pundonor que le valieron el premio al más combativo en la etapa de la Covatilla".

Caja Rural, por otro lado, lamenta que otros corredores de los que se esperaba más, como Nelson Soto o Nick Schultz "no han podido brillar aún debido a diversos problemas". El colombiano "continúa recuperándose de la caída de la sexta etapa, que le dejó molestias en el cuádriceps izquierdo"; mientras que el australiano se "ha visto aquejado de problemas gastrointestinales en las primeras jornadas, aunque poco a poco los va superando".