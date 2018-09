El bosnio Penava, contento por los cambios que supone su pase a Baskonia

Zagreb, 3 sep (EFE).- Ajdin Penava, jugador de la selección de baloncesto de Bosnia-Herzegovina que ha fichado por el Baskonia, expresó hoy su satisfacción por el pase al club español y por lo que supondrá para su vida el cambio.

"Estoy emocionado, España es un lugar bonito, Baskonia es un buen equipo, y en general, estoy muy contento", comentó Penava para el portal de noticias bosnio Klix.

El jugador, que concluyó la temporada pasada como el mejor bloqueador de la liga NCAA de Estados Unidos, con un promedio de 15,6 puntos, 8,5 saltos y 4,5 bloqueos, sabe no obstante que el cambio trae también nuevos retos.

"Soy consciente de que habrá un período de adaptación. Se trata de baloncesto profesional, con jugadores serios. Hasta ahora, me he centrado en la escuela y el baloncesto, y de ahora en adelante me dedicaré por completo al baloncesto. Quiero ver qué puedo hacer y hasta dónde puedo llegar", comentó.

Nacido en 1997 en Sarajevo, Penava ha firmado un contrato de cuatro años con el Baskonia, con lo cual jugará en la próxima temporada en la ACB y en la Euroliga.