Valverde: "He pasado por momentos malos, pero me he recuperado"

La Covatilla , 2 sep .- El corredor español Alejandro Valverde (Movistar) reconoció al final de la etapa de este domingo en La Covatilla que en los últimos kilómetros del recorrido ha "pasado momentos malos", pero que se recuperó para acabar perdiendo solo unos segundos y mantenerse segundo en la general.

"Las sensaciones han sido buenas. Al final he estado un poco justo pero bien, estamos todos muy igualados", comentó.

El murciano aseguró que "'apajarado' no" ha terminado la etapa, sino que "he pasado unos momentos malos pero me he recuperado".

Valverde se ha felicitado de que su compañero "Nairo (Quintana)", que ha llegado unos segundos por delante de él junto a los mejores de la clasificación general, "ha tenido un buen día".

"Él está bien y ya dijimos al principio que él era líder del equipo. Yo he venido a hacerlo bien y ya llevo dos victorias. ¿Que más queréis", dijo un tanto molesto por las exigencias que nota hacia él en esta Vuelta 2018.

En ese sentido, se felicitó de que este "ha sido el año que mejor" se le "ha dado" la subida a La Covatilla, aunque sí echó en falta los "5 ó 6 segundillos" que le faltaron para haber llegado a meta como hubiese querido.

Unos segundos que le hubiesen dado un maillot de líder que le "hubiese gustado vestir" pero que también cree que hubiese significado más presión para el Movistar. "Me hubiese gustado llevar el rojo, pero para el equipo así es menos responsabilidad", apuntó.

"Estoy contento", resumió su estado de ánimo un Valverde que quiso "felicitar a (Simon) Yates" por su liderato, aunque recordó que "queda mucho" para el final de la Vuelta, "y a Nairo porque ha entrado por delante con los mejores" de la general.