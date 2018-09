El termómetro de la 3ª jornada

Madrid, 2 sep (EFE).- Termómetro de la tercera jornada de LaLiga Santander:

-- SUBEN:

- Karim Benzema: autor de dos dobletes consecutivos, el francés protagoniza su arranque más goleador desde que llegó al Real Madrid. Sin Cristiano Ronaldo asume nuevas funciones, instalado en la zona del 9 y respondiendo a base de goles la exigencia que siempre le acompañó. A su fútbol de alta calidad técnica le añade una pegada desconocida hasta la fecha.

- Jordi Alba: en el foco por ser una de las grandes ausencias de la primera lista de Luis Enrique como seleccionador, con un trasfondo alejado de lo deportivo, se resarció con un gran partido en el Camp Nou. Repartió dos asistencias de gol y marcó tras una exhibición física con un tremendo poderío ofensivo. Demostró que vive un gran momento y que nada ha cambiado respecto a cuando era un fijo con la Roja.

- Celta de Vigo: se instala en posición de Liga de Campeones, tercer clasificado, como una de las sensaciones del arranque de campeonato el nuevo Celta de Toni Mohamed. Le ganó la partida a su querido amigo de infancia, 'Cholo' Simeone, con valentía y un fútbol visto que engancha a la afición viguesa. De la duda por su elección como técnico, por la falta de experiencia en Europa, se ha pasado al optimismo con tres jornadas sin derrota y dos triunfos consecutivos.

- Joaquín Sánchez: su primera aparición en la temporada llegó tocada por una varita mágica. El emblema del Real Betis apareció para desequilibrar el derbi sevillano. Marcó el tanto soñado para un bético, de cabeza, apareciendo por sorpresa en el segundo palo ganando la partida a su querido Jesús Navas. Disfrutó al máximo el momento, ídolo del Benito Villamarín y saboreando el presente sin mirar la edad de su documento de identidad. Volvió a lo grande tras lesión.

-- BAJAN:

- Diego Simeone: la inversión del Atlético de Madrid le deja sin excusas para no mostrar un mejor juego. En Vigo empeoró un inicio gris de curso tras sufrir para derrotar al Rayo en el Metropolitano. Dejó a sus fichajes fuera del once, inventó con Savic de lateral y éste acabó expulsado. No fue sustituido con tarjeta amarilla y retiró a Giménez que siempre genera peligro ofensivo a balón parado. Las decisiones que tomó no dieron resultados y su equipo encajó la primera derrota liguera. Después de tres jornadas se ve a cinco puntos de distancia de Barcelona y Real Madrid, con una plantilla diseñada para optar al título.

- Estadio de Vallecas: cualquier aficionado que pisase el estadio del Rayo en los últimos años comprobaba que necesitaba una remodelación profunda. Se ha mirado hacia otro lado en todos los estamentos y la cosa pudo acabar en tragedia en el estreno en Primera ante el Sevilla. La grada de la Avenida de la Albufera temblaba y al final pierden los aficionados. Estadio cerrado, partido ante el Athletic Club aplazado, obras a marchas forzadas y un mes para corregir la chapuza.

- Villarreal: se instala en zona de descenso un equipo diseñado para otras peleas, que retocó su columna vertebral a última hora con salidas importantes que está pagando en el inicio de temporada. De nuevo superado en el estadio de la Cerámica, en esta ocasión por el Girona tomando el testigo de la Real Sociedad. Un solo tanto marcado en tres partidos, un solo punto, en el Sánchez Pizjuán, de los nueve posibles. Son números que plasman el peor inicio en Primera del Villarreal de su historia.

- Martín Merquelanz: la cara más fea del fútbol se cebó con el canterano de la Real Sociedad que vivía el sueño de debutar con el primer equipo, en Ipurúa ante el Eibar, y se convirtió en pesadilla. Venía de superar una grave lesión de rodilla que le tuvo más de seis meses de baja la pasada temporada. Tres minutos después de saltar al campo apoyó mal, se le fue la rodilla sana, la derecha, y tuvo las peores sensaciones.