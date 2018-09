Setién entiende que Machín "se queje", pero "la decisión es la que es"

Sevilla, 2 sep (EFE).- El técnico del Real Betis, Quique Setién, dijo tras ganar 1-0 al Sevilla en el derbi que, aunque no ha visto la jugada, entiende que su homólogo Pablo Machín "se queje" por la acción que supuso la expulsión de Roque Mesa, en el minuto 65, y por que no interviniera el VAR, "pero la decisión es la que es"

Setién se mostró "muy contento" por su segundo triunfo en un derbi en cinco meses, "por lo que significa para la afición" y en este caso doce años después del último ganado en casa por el Betis, y afirmó sobre esa acción polémica que no la ha visto, pero le da la "impresión de que Pau (López) quería sacar rápido y (Roque Mesa) se le ha puesto delante y se lo ha impedido".

"Me parece bien que Machín se queje, no tengo nada que decir, y quizás pueda tener hasta razón, no lo sé, a lo mejor él piensa que sí. Entiendo la importancia de esa acción, porque es jugar mucho tiempo con un jugador menos, pero estas cosas pasan, y nada más", indicó el entrenador bético en la sala de prensa del Villamarín.

El cántabro recalcó que "la decisión del árbitro es la que es, haya sido bien tomada o no, ya no cambia nada", y sobre la petición de Machín de que el VAR la debería haber revisado comentó que "son situaciones que uno reclama para su equipo, y entiendo que lo haga", como recordó que hizo él ante el Levante en el estreno liguero.

Para Setién, "los árbitros interpretan las cosas como ellos las interpretan, al final da igual que te frustres o no, son decisiones inapelables y unas veces te favorecen y otras..., normalmente las acabamos viendo siempre a favor de nuestro equipo", manifestó.

También resaltó el valor del triunfo en el derbi, pues "no sumas sólo tres puntos, sino que hay una satisfacción general en el beticismo", y añadió que desde su llegada "ha tenido la fortuna de salir bien parado en los tres jugados, pero son 3 puntos, queda mucha temporada y esto enseguida se olvida, y hay que seguir".

"Vamos a disfrutar de este resultado estas dos semanas y también a pensar ya en el partido de Valencia. Estaba absolutamente tranquilo, pese a que no habíamos ganado los dos partidos anteriores, porque el equipo estaba francamente bien, hizo muchas cosas bien en los dos y sabía que, jugando así, tarde o temprano iba a conseguir victorias y los goles iban a llegar", explicó.

El técnico verdiblanco argumentó que "hay que confiar en el equipo y lo que ha pasado hoy es la demostración de que estaba bien, porque ha hecho muy buen partido, contra un gran equipo, que venía de una racha espectacular".

Destacó que el gol fuese de Joaquín Sánchez, "prácticamente en el primer balón que ha tocado", y se alegró "mucho de que haya marcado él; con 37 años se le va a quedar en el recuerdo porque muchas oportunidades como ésta, desgraciadamente, no va a tener".