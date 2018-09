Nadal: "Ahora es el momento de dar un paso adelante y jugar más agresivo"

Nueva York, 2 sep (EFE).- El tenista número uno del mundo, el español Rafael Nadal, ha llegado este año a los cuartos de final de todos los Gran Slam con su victoria de este domingo en el Abierto de Estados Unidos ante un rocoso Kikolov Basilashvili, pero es consciente de que "es el momento de dar un paso adelante y jugar más agresivo".

No quiere oír hablar de si la implantación del reloj de servicio le perjudica, de si el ruido en Flushing Meadows le desconcentra, ni siquiera quiere pensar en su rodilla derecha -"espero que me aguante"-, porque sabe que ahora es el momento de dar el do de pecho para triunfar.

Nadal, que cada día recuerda su "conexión" con los miles de aficionados que llenan las pistas del Corona Park, dijo en rueda de prensa tras ganar al georgiano Basilashvili y pasar a cuartos del US Open que "ahora es el momento de dar el siguiente paso, de dar un paso adelante, jugar más agresivo".

Desde 2011 que Nadal no alcanzaba cuartos en todos los Grand Slams en una temporada, por lo que cree que, tras demostrar que ha hecho "muchas cosas bien", la segunda y definitiva semana del US Open "es el momento de hacer que vuelva a suceder", es decir, volver a ganar como el año pasado -y sería la cuarta vez- el Abierto de Tenis de Estados Unidos.

Los dos últimos partidos han sido muy duros, sobre todo el que jugó el viernes pasado contra el ruso Karen Khachanov, lo que le ha provocado hoy "un poco de bajón" en un partido, que si bien fue "difícil", no fue tan exigente como el anterior.

Frunce el ceño cuando se le pregunta por su rodilla derecha, de la que se resintió el viernes, una molestia "que no es algo para olvidar, que tengo siempre que estar alerta en ese lugar".

"Pero este es un torneo muy importante para mi y creo que estoy suficientemente bien para jugar al máximo y darme una oportunidad de éxito (...) pero hablar de lo que viene es lo que realmente me preocupa", explicó.

Pues ahora le viene, en un par de días, el austríaco Dominic Thiem, número 9 del ránking de la ATP, que de deshizo hoy del sudafricano Kevin Anderson en tres sets.

Thiem -"uno de los mejores del mundo"- y Nadal son especialistas sobre todo en tierra batida y jamás se han enfrentado en pista rápida, por lo que el español prevé un partido "de la máximo dificultad" ante un "gran y fuerte rival"

Para dar ahora ese "paso adelante" y llegar a los posibles cruces con Juan Martín del Potro, Novak Djokovic o Federer, Nadal cree que "debo mejorar mi velocidad de crucero" durante el desarrollo de los partidos, así como "las bolas de apertura y la bola intermedia", aunque cree que su segundo saque está siendo muy sólido, así como el paralelo de derecha.

Nadal, siempre elegante en las preguntas sobre sus rivales, fue interrogado por la prensa estadounidense por la gran forma de Serena Williams en su regreso a Flushing Meadows tras su maternidad: "Es la mejor jugadora que he visto en pista junto, quizás, a Stefi Graff".