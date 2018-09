Los jugadores del Sevilla claman por la expulsión de Roque Mesa

Sevilla, 2 sep (EFE).- El mediapunta argentino del Sevilla Franco 'Mudo' Vázquez tildó de "derrota dolorosa" el 1-0 encajado en el derbi frente al Betis, un encuentro cuyo "primer tiempo ha sido bueno, pero luego llega la jugada clave de la expulsión" de Roque Mesa, que decantó el choque pues "Jugar con uno menos es difícil".

"Hasta ese momento, el partido estaba a nuestro favor. Roque dice que el portero le provoca, tengo que verlo por la tele. Pero estas derrotas pueden llegar. Es el momento para que todos estemos unidos y corregir las cosas que hemos hecho mal", indicó Vázquez.

Jesús Navas, por su parte, abundaba en que "la expulsión" de Roque Mesa "ha sido clave para decantar el partido" y lamentó la decisión arbitral en una acción en la que "el portero se le abalanza" pero deja al Sevilla "con uno menos y, claro, el partido se ha hecho muy largo".

El delantero portugués André Silva también manifestó que "la expulsión lo cambia todo, no es lo mismo" e indicó que su compañero "no tiene la culpa de una expulsión que no se entiende".