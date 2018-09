Iván García: "Me gustaría estar peleando dos medallas olímpicas"

México, 2 sep (EFE).- El mexicano Iván García, subcampeón olímpico de saltos en Londres 2012, aseguró este domingo que después de recuperarse de lesiones de rodillas, su meta es ser protagonista en individualidades y en sincronizados en los Juegos de Tokio 2020.

"Me gustaría estar pelando dos medallas olímpicas, el reto es grande, pero mientras más grande es mejor", dijo García en entrevista a Efe.

Después de terminar segundo en Londres en los saltos por parejas desde la plataforma, Iván comenzó a tener molestias en las dos rodillas, provocadas por lesiones de ligamento. Aunque así ganó los Panamericanos de Toronto 2015, quedó fuera del podio en Río 2016, debió pasar por el quirófano y ahora se plantea el regreso.

"En Tokio los sincronizados serán la prioridad, pero en individuales también puedo ser protagonista; hay varios que le han quitado medallas de oro a los chinos, no es imposible aunque es una prueba muy complicada. El nivel cada vez va subiendo más, pero tenemos a nuestro favor el mayor grado de dificultad", señaló.

Iván acaba de ganar la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe; asistió a esa competencia con el entrenamiento justo porque no le dio tiempo perfeccionar su programa luego de las cirugías y ahora confía en hacer cambios para aumentar la complejidad de sus saltos.

"Las cuatro vueltas y media adentro las tengo que hacer si quiero una medalla olímpica y mundial, tendré este año y el próximo para preparar ese clavado", señaló en referencia a una de las piezas de más grado de dificultad con la cual pretende marcar diferencias a su favor en las competiciones de nivel superior.

Aunque pasa por un momento de madurez como deportista, Iván García acepta que después de convertirse en padre hace 14 meses experimentó numerosos temores y dejó de sentirse invencible.

"(Con el nacimiento de mi hija), conocí miedos que no tenía. Me he vuelto miedoso de morir, de subir a un avión y que empiece la turbulencia, si voy a la playa ya no me quiero meter hondo".

Es uno de los saltadores de más talento en el mundo en la plataforma de 10 metros y durante los más de cinco años que compitió limitado por las lesiones se acostumbró a soportar el dolor como algo natural de su día a día.

"Aprendí a vivir con la lesión, con el dolor, lo tuve 5-6 años sobrellevándolo en los entrenamientos. Sabes hasta cuánto te puede exigir y cuándo parar, pero ahora estoy de regreso", comentó al referirse a par de cirugías de las cuales está recuperado.

El regreso de García va por pasos. Después de reinar en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y en los de Toronto 2015, su próxima meta es ganar el título en Lima 2019, una especie de escala en el viaje rumbo al compromiso mayor en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Yo quiero ganar por tercera ocasión los Panamericanos. No sabemos qué equipo de Estados Unidos asista; dependiendo de eso sabremos si el nivel estará, aunque independientemente de quién vaya, tenemos el nivel y estamos preparados para buscar el oro", señaló.