Leo Franco: "No me arrepiento del planteamiento, no puedo traicionar mi idea"

Barcelona, 2 sep (EFE).- El técnico argentino del Huesca, Leo Franco, ha asegurado que no se arrepiente del planteamiento que ha realizado en el Camp Nou, pese al 8-2 encajado, porque nunca puede "traicionar la idea" futbolística que tiene.

"Para nada me arrepiento. Si lo hubiera hecho, estaría traicionando mis principios por jugar contra el mejor equipo del mundo", ha dicho.

Franco es de la idea que "siempre hay que mostrar las mejores armas" futbolísticas que tu equipo tiene. "Durante algunas fases del partido, firmamos un gran encuentro. No es una derrota fácil, tenemos que aprender a reponernos", ha insistido.

Al entrenador le gusta extraer "cosas positivas" de esta gran goleada. "Ese primer tiempo que hicimos es de agradecer y la valentía que se le pidió al equipo para jugar durante todo el partido así, pese al resultado", ha añadido.

"A mis jugadores les pedí la valentía de jugar. El resultado es abultado y duele, el principal responsable soy yo, pero estoy muy agradecido por el rendimiento de todos mis jugadores", ha afirmado.

Franco ha insistido que "no es un momento fácil", especialmente para él. "A mi no me enseñaron a perder, me molesta y trato de buscar las cosas positivas. A pesar del resultado se vieron fases del encuentro en el que plantamos la cara al Barça", ha añadido.