Chen Yansheng: "Hemos menospreciado la competitividad de LaLiga"

Barcelona, 2 sep (EFE).- El presidente del Espanyol, Chen Yansheng, se ha mostrado autocrítico y ha reconocido que desde que llegó al club, hace tres años, han "menospreciado la competitividad de LaLiga".

"Sabíamos que era de máximo nivel mundial, pero la competencia interna es mayor de la que pensábamos".

El mandatario blanquiazul, de todos modos, ha mantenido que los objetivos para la entidad siguen siendo ambiciosos. "Tenemos que jugar en Europa lo más pronto posible y disputarla cada temporada, aunque nunca hemos fijado un plazo concreto", ha manifestado en una entrevista publicada en 'La Vanguardia'.

Chen Yansheng ha explicado las limitaciones en su inversión en el Espanyol durante esta temporada: "Nos hemos encontrado con las restricciones desde China a las inversiones en el sector del fútbol, aunque ya hemos solucionado la parte más importante de los problemas financieros del club. Ahora es autosuficiente".

El presidente, además, ha explicado que no tiene la intención de abandonar la entidad catalana. "Mi trayectoria como empresario me avala, nunca he especulado. Hace 30 años empecé con el negocio de los juguetes y sigo en él, aunque he diversificado las empresas. El Espanyol forma parte de este entramado", ha dicho.

El dirigente ha insistido en su que su voluntad firme es "seguir con esta apuesta". "Creo firmemente que el Espanyol vale todos los esfuerzos que el grupo Rastar (su conglomerado empresarial) está realizando. Entiendo que pueda haber especulaciones, pero nuestro compromiso es firme y a largo plazo", ha subrayado.

De todos modos, Chen Yansheng no ha descartado la entrada de un inversor: "Siempre hemos pensado que el club debe crecer por la buena gestión, no por la inversión. Pero cuantas más personas apuesten por el club, mejor. No queremos que entre cualquiera, debe ser un inversor estratégico, no un especulador".