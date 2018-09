Carla Suárez: "voy a disputar un partido muy complicado" ante Sharapova

Redacción Deportes, 2 sep (EFE).- La grancanaria Carla Suárez afirmó este domingo que es consciente de que ante la rusa Maia Sharañova, su rival en los octavos de final del Abierto de Estados, va a "disputar un partido muy complicado".

Carla Suárez ganó el sábado en tres mangas a la francesa Caroline García, número 6 mundial, y se ganó el billete para octavos, fase en la jugará ante Sharapova, ganadora de cinco torneos del Grand Slam.

"María no necesita presentación. Soy consciente de que voy a disputar un partido muy complicado. Pero estoy enfocada en hacer mi trabajo y llegar lo mejor preparada posible", dijo.

"Nos conocemos bien. Ambas sabemos lo que es ganar este partido y voy a saltar a pista con la mayor ilusión", señaló Suárez, que ante la rusa tratará de igualar la mejor participación de su carrera en el último Grand Slam de la temporada.

"Vengo de una batalla dura. Un partido muy largo y decidido en el tiebreak del tercer set. Me he sentido muy bien. Pero he sabido desenvolverme bien y he podido remontar de nuevo", reconoció Suárez.

"Estoy contenta por tener la oportunidad de poder jugar un partido más aquí", precisó.

"Poder estar en octavos de final siempre es algo positivo. Quiere decir que has ido ganando partidos y que sigues en competición. Al final eso es lo más importante. El objetivo siempre es llegar a las rondas finales. Tengo muchas ganas de afrontar esos octavos de final. Ojalá podamos decir que nos hemos metido en cuartos", concluyó.