Vettel: "He tenido suerte de acabar segundo y no tercero"

Monza , 1 sep .- El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) logró la segunda posición en la sesión de clasificación del Gran Premio de Italia de Fórmula Uno que se disputa en Monza, aunque no terminó contento con su vuelta y dijo en rueda de prensa que tuvo "suerte de acabar segundo y no tercero".

"Mi vuelta no ha sido perfecta, perdí tiempo en varias curvas. El último sector estuvo bien pero no lo suficiente; he tenido suerte de acabar segundo y no tercero", declaró el cuatro veces campeón del Mundo.

"No estoy contento con mi última vuelta y ese era el intento de verdad para hacer la pole .Kimi ha hecho un gran trabajo, le felicito; es genial hacer doblete aquí", completó el alemán.

Vettel ocupa la segunda posición de la general de pilotos, a 17 puntos del británico Lewis Hamilton, por lo que las órdenes de equipo pueden estar presentes en el garaje de Ferrari en la carrera de este domingo para que el alemán acabe por delante de Kimi Raikkonen y así recortar más puntos al de Mercedes.

"Si Kimi Raikkonen empieza en la primera posición claro que puede ganar, declaró al respecto Vettel.