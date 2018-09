Valverde: "Claro que quiero ganar la Vuelta, pero está muy difícil"

Almadén , 1 sep .- El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar) confesó, tras su victoria de hoy en la meta de Almadén, que quiere "ganar la Vuelta" a España 2018, pero aseguró que "está muy difícil".

"Por querer, claro que quiero (ganar la Vuelta), pero está muy difícil", dijo en meta un Valverde que "con dos victorias" ya está "contento" con lo que está realizando en esta Vuelta 2018.

"Lo que venga ya vendrá", apuntó, en todo caso, feliz porque "para ganar a (Peter) Sagan aquí hay que estar muy fuerte".

Sobre la etapa, comentó que "sabía que esta meta era dura, pero no esperaba que tan dura". "Ha habido un momento que me he quedado encerrado, pero luego he visto que podría remontar", se felicitó de como encaró el sprint, en el que no apareció hasta el final para rematar al triple campeón del mundo.