Thomas: "Hay que levantarse cuanto antes"

Vigo, 1 sep (EFE).- El internacional ghanés Thomas Partey, centrocampista del Atlético de Madrid, hizo autocrítica después del mal partido de su equipo ante el Celta de Vigo, en un partido en el que, a su juicio, les faltó "definir" las ocasiones que tuvieron y "el último pase".

"Empezamos bien, tuvimos ocasiones para adelantarnos pero no definimos bien. En el primer tiempo nos costó el último pase y luego llegó en el inicio del segundo su primer gol. No fue nuestro mejor partido. Creo que tenemos que levantarnos y no pensar en esta derrota. El Celta se encerró bien y no pudimos crear muchas ocasiones", apuntó el futbolista rojiblanco.

A pesar de que su equipo se irá al parón liguero con únicamente cuatro puntos de nueve posibles, Thomas pidió calma: "El fútbol es así, se puede ganar, empatar o perder, pero hay que seguir trabajando y levantarnos cuanto antes. Esto nos tiene que servir para mejorar, hay que pensar ya en el próximo partido".

"A partir del segundo gol nos costó muchos salir", reconoció el centrocampista, a quien no le sorprendió la apuesta de Simeone de situar a Savic en el lateral derecho porque "somos varios los que podemos jugar ahí, entre ellos yo".