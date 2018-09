El técnico del Espanyol cierra el mercado satisfecho con su plantilla

Cornellá de Llobregat , 1 sep .- El entrenador del Espanyol, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', dijo este sábado en la rueda de prensa previa al choque contra el Alavés en Mendizorroza que está satisfecho con la composición final de la plantilla tras el cierre del mercado de fichajes de verano.

El preparador blanquiazul afirmó que ve el vaso "medio lleno". "No me lamento, lo enfoco pensando en que tenemos cinco caras nuevas y hemos renovado a David López. Me hubiera gustado otra cosa en alguna posición, pero no ha podido ser. De todos modos, esto no es una excusa para ser ambiciosos cada domingo", indicó.

Rubi confesó que era consciente de las limitaciones económicas de la entidad a la hora de realizar fichajes este verano: "Me lo esperaba. Me explicaron que sería un año complicado a nivel de fichajes y que debíamos rebajar la masa salarial".

En todo caso, el entrenador apostó por "revalorizar" a los futbolistas de la actual plantilla. El presidente del Espanyol, Chen Yansheng, no ha podido ayudar al bloque tanto como le hubiera gustado por, tal como comentó el técnico, "las restricciones económicas del gobierno chino".

"Está contento con el arranque del equipo. Nos ha pedido que no nos relajemos y que sigamos trabajando", aseguró el técnico de los blanquiazules.

Por último, Rubi valoró la incorporación del lateral derecho Roberto Rosales, cedido por el Málaga hasta el final de temporada: "Queríamos un jugador con experiencia, que pudiera jugar por las dos bandas. Esta semana los titulares serán Javi López y Dídac y ya veremos qué ocurrirá en la próxima".