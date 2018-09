Setién: "Es normal que Machín vea a su equipo favorito"

Sevilla, 1 sep (EFE).- El técnico del Real Betis, Quique Setién, consideró "normal" que su homólogo del Sevilla, Pablo Machín, "vea a su equipo favorito" para el derbi del domingo, ya que "sus razones tiene: han comenzado bien y han pasado rondas" en la Liga Europa, pero afirmó que su conjunto también está bien e ilusionado.

Antes de un entrenamiento vespertino en el Benito Villamarín, escenario del duelo, Setién advirtió en rueda de prensa de que el Betis está "muy bien, con la ilusión de mantener lo hecho en los dos primeros partidos", aunque espera tener "más acierto en el remate", pues los partidos de rivalidad "son igualados" y "se definen por pequeños detalles".

El santanderino cree "evidente que las cosas entre Sevilla y Betis se han igualado", aunque "no económicamente", pero resaltó que, "a veces, el dinero no es la fuente del éxito" y espera que en el derbi sus jugadores mantengan "la cabeza fría, porque lo emocional es más importante que lo deportivo en estos partidos".

Setién, que anunciará el domingo la lista de convocados, analizó que los sevillistas "han cambiado su manera de jugar con Machín" porque "los jugadores se han adaptado bien a la manera de jugar" del soriano, especialmente Jesús Navas, a quien "le beneficia este sistema".

Con un punto en dos partidos, reconoció que en el Betis hay "frustración tras el arranque", ya que su equipo ha "tirado casi treinta veces sin marcar", lo que propicia que "haya gente que se pone nerviosa, que piensa que hay que cambiarlo todo", un sector al que dijo que espera "empezar a darle victorias mañana para que se queden tranquilos".

El entrenador bético se mostró "satisfecho con la plantilla" confeccionada para esta temporada, a pesar de que tenía "previsiones en algunos puestos que no se han podido concretar, sobre todo en el lateral izquierdo", donde "una lesión o una sanción de Júnior" Firpo puede "generar problemas, aunque hay alternativas".

El preparador cántabro alabó a su último fichaje, el centrocampista argentino Giovani Lo Celso, y lo calificó como "un gran jugador, que viene a aportar su capacidad", por lo que está "contento con su llegada" en el último día del mercado, cuando se negociaba también la cesión del barcelonista Rafael Alcántara 'Rafinha'.

"Rafinha es uno de la decena de jugadores que ha estado en el cartel las últimas semanas, pero hay cosas que concretar. No se ha hecho, como ha sucedido con otras. No pasa nada, no me hago ilusiones con los jugadores hasta que no están. Y si están, luego está el nombre y luego el rendimiento que pueda dar", explicó.

Setién cuenta para afrontar tres competiciones con "veintiún jugadores más (Wilfrid) Kaptoum", centrocampista camerunés que, "aunque juegue partidos con el filial, entrenará con el primer equipo", y añadió que, además, espera poder "dar la oportunidad, si las circunstancias se dan, a otros chavales de la cantera".