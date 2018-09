Saúl: "El parón nos valdrá para pensar y mejorar"

Madrid, 1 sep (EFE).- Saúl Ñíguez, medio centro del Atlético de Madrid, declaró este sábado, tras la derrota contra el Celta (2-0) en Balaídos, que el "parón" le valdrá a su equipo "para pensar y mejorar" y repasó que su conjunto tuvo "mala fortuna en el primer gol" del rival en un partido que "no ha sido" como querían.

"Hemos tenido mala fortuna en el primer gol en un resbalón, el Celta ha aprovechado sus oportunidades y con uno menos hemos intentado hacer el partido que podíamos. Es un partido duro, teníamos la esperanza de sumar los tres puntos e irnos al parón con buen sabor de boca. Ahora el parón nos valdrá para pensar y mejorar", valoró a 'Bein LaLiga' al término del choque en Balaídos.

"No sólo nos faltaba profundidad. El partido no ha sido como nosotros queríamos. El parón de selecciones nos tiene que servir para pensar en nuestros fallos y mejorar", añadió Saúl, que apuntó que no les han sorprendido el planteamiento del Celta: "Ya sabíamos cómo iba a ser, han jugado sus cartas y han sido vencedores".