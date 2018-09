Sagan:"Cada día me voy encontrando mejor"

Almadén , 1 sep .- El eslovaco Peter Sagan (Bora), triple campeón mundial y segundo tras Valverde en la octava etapa, dijo que cada día "se va encontrando mejor con el paso de los días" y destacó el trabajo de su equipo en su colocación para el esprint.

"Otra etapa más de la Vuelta muy dura y con mucho calor en la que todo el equipo funcionó muy bien. Mis compañeros me colocaron en un buen lugar para el sprint. Aunque aún no me siento a tope, siento que mi forma está mejorando todos los días".

El triple campeón mundial lamentó no haber podido duplicar las victorias del Bora-Hansgrohe en la jornada de hoy, ya que su compañero alemán Pascal Ackermann se impuso en la Clásica de Bruselas.